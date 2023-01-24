Минобороны сообщило, каких успехов добилась российская армия на Украине

На брифинге 24 января Минобороны РФ сообщило, каких успехов добилась российская армия в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки на Запорожском направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа ВС РФ уничтожено более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Пречистовка и Новоселка (ДНР), а также 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Южного военного округа нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск (ДНР).

Общие потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», бронетранспортер и гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС РФ нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянки (ДНР). Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 и артиллерийская система М-777.

На Купянском направлении авиация и артиллерия ВС РФ поразила цели противника возле Тимковки и Берестового (Харьковской область). Потери украинской стороны составили более 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Херсонском направлении в районе населённого пункта Антоновка (Херсонская область) артиллерией ВДВ ВС РФ уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражён пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Артёмовск и Новоукраинка (ДНР). Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Пески-Радьковские (Харьковская область) уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1». Российские ПВО сбили 10 украинских БПЛА в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 376 украинских военных самолётов, 203 вертолёта, 2 944 БПЛА, 402 ЗРК, 7 614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин РСЗО, 3 898 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 159 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 23 января Конашенков сообщил, что на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ освободили населённый пункт Краснополье (ДНР). Уничтожено более 60 боевиков ВСУ, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины 2 гаубицы («Мста-Б» и Д-30), а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

