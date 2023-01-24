Московский производитель создал сверхгибкий кабель для промышленности

Инженеры-конструкторы московского научно-производственного предприятия «Спецкабель» создали продукцию, которая выдерживает несколько миллионов циклов изгиба. Она превосходит иностранные аналоги и может применяться в промышленной робототехнике, сообщил 24 января руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московские производители продолжают активную работу в области научных исследований и собственных разработок, способствующих замещению на рынке импортных товаров. При этом локальные изделия отличаются высоким качеством и по ключевым характеристикам в разы превосходят зарубежные аналоги», — сказал Владислав Овчинский. Так, по его словам, разработка НПО «Спецкабель» поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. «Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы», — добавил Овчинский.

У новой продукции малый радиус изгиба, а ее прочность в несколько раз выше, чем у европейских аналогов, уточнили в департаменте. Добиться этого удалось с помощью новой технологии пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок. Использовать продукцию можно, в частности, в роботизированных системах, таких как автоматические производственные линии или станки с ЧПУ.

«Производственно-технологическая база завода позволяет изготавливать широкую линейку таких изделий с разными конструктивными исполнениями. Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Изделия можно применять также в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом», — отметил гендиректор предприятия «Спецкабель» Андрей Лобанов.

Завод завершает комплексные испытания новой продукции и готовится к старту серийного производства.