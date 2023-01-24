Невозможно и нерентабельно: «Азовсталь» решили не восстанавливать

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» восстанавливать не планируется, потому что это невозможно и нерентабельно, заявила директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова на пресс-конференции ТАСС. Еще одно градообразующее предприятие Мариуполя — завод Ильича — сейчас тоже остановлен и, по ее словам, уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

Статья по теме: Власти ДНР начали прорабатывать возможность создания в регионе свободной экономической зоны

«Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия как было раньше, это невозможно и нерентабельно. Такие предприятия проектировались и строились в СССР при плановой экономике. В таком объеме были уместны и рентабельны, они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. Собственно, внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются», — заявила Максимова.

Она также отметила, что у властей есть понимание, что людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу на этой территории. И «в мастер-плане» по восстановлению городов, по ее словам, предусмотрены «мероприятия компенсационного характера». При этом она считает, что сейчас в ДНР «рентабельнее и оперативнее» развивать сельское хозяйство.

«Думаю, что там сейчас быстро будут строиться перерабатывающие комплексы, Минпромторг над этим работает. Вопрос с рабочими местами, достойной зарплатой стоит на каждом штабе у правительства», — добавила Максимова.

Она также сообщила, что «Роскапстрой» стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, «в том числе которая производится в Алчевске, через порт на Крым, например».

ФАУ «Роскапстрой» было создано в 2016 году для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капстроительства за счет средств федерального бюджета.