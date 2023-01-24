«Норникель» отложит реализацию крупных проектов из-за проблем с поставщиками

Компания «Норильский никель» из-за сложностей с поставками оборудования готова сдвинуть минимум на два года реализацию ряда крупных проектов. Об этом проинформировал журналистов старший вице-президент, производственный директор компании Сергей Степанов.

«Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 (Норильская обогатительная фабрика) или третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют замены поставщиков оборудования», — сказал Степанов.

«Проект ТОФ-3 (Талнахской обогатительной фабрики) немного сдвинулся, но не критично», — добавил он и уточнил, что проекты, которые предполагалось запустить после 2024 года, придется сместить, так как компании потребуется время на перепроектирование.

Топ-менеджер подчеркнул, что более половины программы капитальных вложений на 2023 год не связано напрямую с поставками высокотехнологичного оборудования. «От такой продукции зависим «Серный проект» и еще 2-3 средних проекта. Мы надеемся, что мы получим даже самые технологичные единицы по этим проектам в 2023 году. Там все законтрактовано, часть оборудования была изготовлена уже давно, и она уже в пути, а часть уже в Норильске находится», — объяснил он.

Кроме того, по словам Степанова, компании «удалось удержать ситуацию» по горной технике. По 80% необходимого оборудования и запчастей уже понятно, кто сможет их поставить. Вдобавок к тому, поделился топ-менеджер, сложившаяся ситуация учит осторожности и бережливости. В условиях, когда сроки планового ремонта затягиваются, имеющуюся технику приходится использовать «более аккуратно и эффективно». Одновременно компания изыскивает возможности осуществлять ремонт своими силами и исследует рынок альтернативных поставщиков. В частности, в декабре 2022 года «Норникель» уже получил первые две единицы китайской подземной техники, а месяц назад начал испытывать в рабочих условиях белорусскую.