Пересекающих границу РФ на машине предложили обязать заранее резервировать дату и время

Для проезжающих российскую границу на автотранспорте предлагается ввести обязательное предварительное резервирование даты и времени.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», — говорится в документе.

Порядок определяет в том числе перечень необходимых для резервирования документов, механизм контроля пересечения границы в указанное время, а также категории транспортных средств, которые получат право проезжать пункты контроля минуя очередь.

Уточняется, что резервировать дату и время можно будет через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной Минтрансу.

Основные положения инициативы могут вступить в силу уже с 1 марта этого года, а ее действие может быть продлено до марта 2024 года.