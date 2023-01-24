Права «Газпрома» на газ с «Сахалина-2» продлены до 2030 года

Правительство РФ продлевает право ПАО «Газпром» пользоваться газом с проекта «Сахалин-2» в качестве роялти за его разработку до 2030 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

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Оператор проекта «Сахалин-2» (нефтегазовый проект по разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на сахалинском шельфе), контролирующим акционером которого выступает «Газпром», перечисляет роялти (плату государству) за его добычу в натуральной форме. Газ от лица государства принимает «Газпром», реализует его потребителям в Дальневосточном федеральном округе и выручку за вычетом накладных расходов перечисляет в бюджет.

Первоначально соответствующее соглашение должно было действовать с 2011 по 2014 год, затем власти РФ продлили права «Газпрома» до конца 2017 и позднее — до 2024 года. Новое распоряжение правительства увеличивает этот срок до конца 2030 года. Кроме того, оно фиксирует предельный объем поставок в размере 1,5 млрд кубометров в 2015 году, 1,3 млрд кубометров в 2016 году, 1,2 млрд кубометров в 2017-2023 годах и 1 млрд кубометров в 2024–2030 годах ежегодно.

Оператором проекта «Сахалин-2» с августа 2022 года является ООО «Сахалинская энергия» с долей 50% у «Газпром Сахалин холдинга», 12,5% и 10% у японских компаний Mitsui и Mitsubishi, соответственно. Shell, ранее участвовавшая в разработке проекта, от вхождения в состав нового оператора отказалась.