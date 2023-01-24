Преимущества и сферы применения вторичных гранул ПП и ПВД

Полимерные гранулы в основном состоят из полимеров, полученных из нефти или природного газа, таких как полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид. Вторичная переработка полимерных гранул является очень важной для производства новых пластиковых материалов. На сайте https://golden-polimer.ru/ можно узнать больше об использовании полимерных гранул.

Технологические условия

Вторичная переработка пластика – это процесс, при котором полимерные гранулы повторно используются в качестве сырья для производства продукции. Например, бутылка из-под воды может содержать множество различных материалов, таких как полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и полиэстер (PPE). Все эти материалы очень разные. Переработка материалов:

Вторичная переработка пластиковых гранул – это процесс, в результате которого происходит деградация полимерных гранул.

В процессе вторичной переработки пластиковых гранул используются те же принципы переработки, что и при первичной переработке. То есть, из пластиковых гранул делают гранулят.

Гранулированные пластиковые отходы, такие как пластиковые бутылки, пакеты и т. д., могут повторно использоваться в качестве сырья для производства гранулированного полимерного материала.

Вторичное использование пластиковых гранул заключается в том, чтобы повторно использовать их и повторно перерабатывать в новые товары. Вторичная переработка пластиковых гранул может быть сделана из них, чтобы сделать новые товары, такие как пластиковые ведра, пакеты, бутылки и т. Д.

Вторичная переработка

Вторичная переработка пластика — это переработка пластиковых отходов в полимерные гранулы. Затем из этих гранул производятся новые пластиковые изделия. Например, из пластиковых бутылок производят полимерные бутылки. Когда мы перерабатываем полимерные отходы, мы не только убираем пластиковые отходы с улиц, но и экономим природные ресурсы, потому что пластик — это возобновляемый ресурс. В основном он производится из нефти и газа, и его производство требует большого количества ресурсов.

Полимерные гранулированные упаковочные материалы, такие как полиэтилентерефталат (PES), полибутилентерефталат, а также полипропилен и другие полимеры, используемые в качестве упаковочных материалов, в основном перерабатываются или повторно используются. Полимерная грануляция — один из самых простых способов переработки пластмассы. Вторичная переработка пластиковых гранул является более эффективным и экономичным способом, чем их простое измельчение.