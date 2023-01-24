Пшеницы так много, что может не хватить

Чикагские фьючерсы на пшеницу упали до 7,3 доллара за бушель, достигнув минимума с октября 2021 года. Это произошло под влиянием снижения цен на другие зерновые и благодаря ожиданиям увеличения предложения поставок на мировые рынки. Осадки в Аргентине, одном из крупнейших производителей пшеницы в мире, ослабили опасения по поводу засухи и усилили ожидания роста поставок со стороны других крупных производителей.

Статья по теме: Российский абсолютный рекорд по зерну вызывает зависть

Ведущее отраслевое аналитическое агентство Sovecon пересмотрело прогнозы поставок из России в сторону повышения на 200 тыс. тонн — до 44,1 млн тонн в текущем маркетинговом году — из-за рекордного урожая и рекордно высоких запасов. РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 млн тонн пшеницы, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), следует из данных мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, доля пшеницы в общем экспорте зерна выросла до 88% (с 75% за аналогичный период прошлого года). Всего было отгружено 2,8 млн тонн зерна, что почти в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

«С учетом высокого спроса на российскую пшеницу, ее экспорт по итогам января можно оценить в 3,5 млн тонн. В январе прошлого года было отгружено 1,765 млн тонн, — сказала Тюрина. — Это достаточно высокий, но не максимальный показатель. Максимум был в январе 2021 года, когда экспорт пшеницы составил 4,2 млн тонн. Средний показатель по январю — 2,3 млн тонн.»

По ее словам, с начала года пшеницу на экспорт отправляли 23 компании против 39 год назад. Отгрузки в Египет за этот период выросли на 92% и составили 638 тыс. тонн, в Турцию — на 88%, до 406 тыс. тонн. В Пакистан направлено 200 тыс. тонн, хотя год назад этого направления в российском зерновом экспорте не было, рассказала Тюрина. Затем, по ее словам, следует Алжир, куда отгружена 121 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в начале января прошлого года.

«Можно говорить о том, что отмечается очень активный рост поставок именно в страны Африки — в частности, в Кению, Мозамбик, Танзанию, Сенегал. Среди покупателей с других континентов появились Бразилия и Куба, чего уже давно не было", — отметила эксперт.

Между тем, другой крупный экспортер, Австралия, прогнозирует, что его урожай достигнет исторических 42 млн тонн за тот же период. Наконец, расширение сельскохозяйственных угодий в Индии повысило ожидания того, что текущий урожай установит рекорд и приведет к снятию запрета на экспорт зерна из Нью-Дели.

Тем не менее, увеличение экспортных проверок из США ограничило снижение цен на пшеницу. Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США по экспортным проверкам показал, что за неделю, закончившуюся 19 января, было отгружено 334 217 тонн пшеницы. Это на 2,6% больше, чем на прошлой неделе, но на 83 тыс. тонн меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Южная Корея стала главным направлением поставок. В отчете отмечено, что экспорт пшеницы за сезон составил 12,762 млн тонн, и этот показатель отстает от прошлогоднего на 477 тыс. тонн.

Пшеницы слишком много для роста рынка

Мировой рынок пшеницы с мая 2022 года движется в среднесрочном падающем тренде, который подпитывают фундаментальные факторы, а именно — высокое предложение дешевого зерна, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Дисконтированное зерно поступает постоянным потоком из Причерноморья (России и Украины) как в рамках «Зерновой сделки», так и в ходе растущих объемов российского экспорта. Стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго на CME понизилась до 726 центов за бушель (266 долл. за тонну), что примерно на 34% ниже максимального уровня цен в феврале-марте 2022 года.

Кроме того, мировой рынок зерновых реагирует на снижение стоимости энергоносителей и удобрений, что благотворно влияет на спрос со стороны аграриев, увеличивая потенциал будущего урожая и, соответственно, создавая давление на цены, рассказывает эксперт. Озимые в странах-производителях Северного полушария в среднем находятся в хорошем состоянии — за исключением некоторых проблем в Причерноморском регионе.

В то же время январский отчет МСХ США показал, что мировой рынок пшеницы в сезоне 2022/23 останется в дефицитном состоянии третий сезон подряд, а отношение запасов к потреблению продолжит снижаться. Ожидается значительный прирост экспортных поставок, а также импортных закупок. В целом производство и потребление фактически не изменится. По сезону 2023/24 первый прогноз ожидается в майском отчете, когда станет понятна ситуация с перезимовавшими озимыми.

Российский внутренний рынок пшеницы в текущем году находится в депрессивном состоянии по причине больших накопленных переходящих запасов, которые оцениваются примерно в 26,5 млн тонн, говорит Лукичева. Закупки в интервенционный фонд завершились в конце 2022 года — было закуплено 3,123 млн тонн пшеницы. В 2023 году проведение интервенционных закупок пока не ожидается. Таким образом, с внутреннего рынка ушел основной фактор поддержки цен.

Между тем, продолжает аналитик, экспорт российской пшеницы продолжается довольно бодро, хотя и подрывается периодически укреплением российской валюты. По состоянию на 17 января он составил 22,34 млн тонн (данные «Прозерно»), а в декабре примерно на 16,8% превысил прошлогодние темпы экспорта. Однако экспортные цены в порту Новороссийск снизились до 305 долл./тонна (FOB Черное море). Агентство «Совэкон» ожидает замедление экспорта пшеницы в январе до 3,7 млн тонн против 4,3 млн тонн в декабре 2022 года — в связи с падением продаж из-за праздников и увеличения экспортных пошлин.

Общий экспорт зерновых во второй половине сезона может притормозить из-за ухудшения состояния озимых, меньших площадей посевов и прозвучавшей на днях озабоченности властей обеспечением внутреннего рынка, полагает Оксана Лукичева. Хотя экспортная квота пока остается без изменений (25,5 млн тонн с 15-02 по 30-06), а экспортный потенциал по пшенице видится на уровне 40-44 млн тонн за сезон. Динамика курса рубля останется важным фактором для российского рынка.

Стоимость пшеницы на аукционах НТБ по состоянию на 24 января составила 15 068 руб. за тонну (218 долл. за тонну) с поставкой на базисе CPT Новороссийск. Стоимость фьючерсов на пшеницу на Московской бирже подрастала.

Слишком много кризисов, чтобы дешеветь

Сейчас цена пшеницы традиционно движется в рамках общей конъюнктуры сырьевых котировок и зависит от общих для них факторов, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В течение 2022 года на фоне общей геополитической нестабильности энергетического и в целом сырьевого кризиса, а также всплеска инфляции в мире — биржевая стоимость пшеницы в США поднималась с $735 до февральских максимумов $1348 за 100 бушелей (примерно 35 литров).

Это уровень, которого рынок не видел с 2008 года. Очень важными драйверами для столь сильного роста выступили военные действия между крупными экспортёрами зерна — Россией и Украиной, повлекшие сокращение производства и закрытие черноморских портов, констатирует аналитик.

Но в дальнейшем, в течение 2022 года, наметился явный тренд на снижение цен, продолжает Гойхман. К этому привели действия центробанков, резко ужесточивших денежную политику, постепенное наращивание производства и экспорта, заключение в июле международной «зерновой сделки» и общий более оптимистичный настрой рынков.

Цена в декабре опускалась почти к 700 долл., то есть к уровням осени 2021 года, наблюдавшимся до начала многочисленных взаимосвязанных кризисов. С конца 2022 года котировки находятся в диапазоне 700-800 долл. Текущая неделя началась очередным движением вниз от 740 к 714 долл. в понедельник, 23 января, и некоторой коррекцией к 726 долл. в начале дня вторника.

В целом можно предположить, говорит Марк Гойхман, что котировки близки к «дну», которым выступают сильные технические и исторические уровни в районе 680-700 долларов. Факторы движения вниз во многом исчерпаны. Но, с другой стороны, остаётся геополитическая напряжённость, неустойчивость экспорта. Цены на удобрения, сельхозтехнику, энергоносители остаются на достаточно высоких уровнях. Всё это, считает эксперт, в совокупности повышает издержки производителей, транспортников, что вряд ли позволит котировкам снизиться далее указанных уровней.