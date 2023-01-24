Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых российских регионах

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил главе Кабмина Михаилу Мишустину ускорить работу по повышению уровня жизни граждан в новых регионах страны.

По словам российского лидера, там был предусмотрен целый набор мероприятий, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей и уровня доходов, передаёт РИА Новости.

«Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Уже сегодня, 24 января», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи.

«У нас все на это есть, мы обо всём договорились. У нас всё на это есть, мы обо всём договорились», – резюмировал Путин.

Как ранее писал «Эксперт», Путин заявил, что Россия обязательно добьется восстановления новых территорий. По его словам, во всех четырёх регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Российский лидер подчеркнул, до 2030 года новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям.

«Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать», – напомнил глава государства.

Президент поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.