Российский рынок акций начал день с продолжения вчерашнего подъема. Но аналитики предупреждали, что близость технического сопротивления 2200 пунктов и неустойчивый характер роста чреваты фиксацией спекулятивной прибыли при появлении малейших поводов для этого. И этот прогноз оправдался.
Чтобы зафиксировать прибыль, нужны танки
Ухудшение геополитического фона и угроза поставок танков Украине, поддержанные снижением цен на сырье, вызвали снижение рынка акций. Рубль немного подешевел
Коллаж: Тамара Ларина
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