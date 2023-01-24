Чтобы зафиксировать прибыль, нужны танки

Российский рынок акций начал день с продолжения вчерашнего подъема. Но аналитики предупреждали, что близость технического сопротивления 2200 пунктов и неустойчивый характер роста чреваты фиксацией спекулятивной прибыли при появлении малейших поводов для этого. И этот прогноз оправдался.

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