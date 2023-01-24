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Чтобы зафиксировать прибыль, нужны танки

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
24 января 2023, 19:58

Ухудшение геополитического фона и угроза поставок танков Украине, поддержанные снижением цен на сырье, вызвали снижение рынка акций. Рубль немного подешевел

Коллаж: Тамара Ларина