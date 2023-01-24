Рогозин анонсировал появление в зоне СВО миномётов с «умными» прицелами

Экс-глава «Роскосмоса, руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что уже в феврале текущего года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ проведут в боевых действиях испытание миномётов, оснащенных «умными» прицелами.

По его словам, ещё в 2022 году 120-миллиметровые миномёты с умными прицелами прошли тесты в зоне СВО, после чего их доработали и сейчас они готовы к новым испытаниям в боевых условиях, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул Рогозин, благодаря новому прицелу, разработчиком которого является НПО «Автоматика», миномётчики смогут быстрее открывать огонь по противнику.

«Эти миномёты в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою», – резюмировал бывший глава «Роскосмоса», добавив, что 120-миллиметровый миномет широко распространен во всех частях и когда «Царские волки» подтвердят более оперативное и точное поражение противника, закупки умных прицелов могут начаться в массовом порядке.

Как ранее писал «Эксперт», специалисты центра «Царские волки» занимаются разработкой мини-разведчика смешанного коптерно-самолётного типа. По словам Рогозина, сейчас в России разрабатываются новые большие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).