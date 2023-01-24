Российский короткометражный фильм вошел в число претендентов на «Оскар»

Документальная короткометражка «Выход» (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии попала в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию на сайте Американской академии киноискусств, оператора премии.

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«Выход» был снят в разгар пандемии 2020 года. Фильм повествует о работе морского биолога Максима Чикалева, который день за днем наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке.

Авторы ленты — брат и сестра из Якутии. Евгения Арбугаева — фотограф-документалист, Максим — оператор и режиссер, работы которого были отмечены жюри нескольких международных фестивалей документального и авторского кино.

Среди номинантов в этой же категории документальные картины «Заклинатели слонов» (Индия), «Как измеряется год?», «Эффект Марты Митчелл» и «Незнакомец у ворот» (США).

Церемония вручения премии состоится 12 марта.