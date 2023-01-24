Российский посол заявил, что «прилежащая зона» не даст Эстонии блокировать проход судов из РФ

Эстония может создать «прилежащую зону» в Финском заливе, однако ограничивать судоходство в ней Таллин не имеет права.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол России в Эстонии Владимир Липаев.

«Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять ее к территориальным водам, но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободу судоходства в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным. Единственное, что можно делать, — это осуществлять дополнительный контроль в случае, если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона», — заявил Липаев.

По словам дипломата, ситуация «раздувается в эстонских СМИ для того, чтобы придать значимость самим себе».

Накануне стало известно, что правительство Эстонии поручило министерствам в течение месяца выработать позицию по вопросу о создании прибрежной «прилежащей зоны», которая, как считают в Таллине, позволит стране «применять свои законы и задерживать нарушителей на более широкой морской территории». Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, что установление этой зоны в эстонском морском пространстве позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны и окажет положительное влияние на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологического и исторического наследия, обнаруженных в море.

В соответствии с Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне, «прилежащая зона» не может выходить за пределы 12 миль от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря; в узком Финском заливе «прилежащая зона» может простираться не более чем на три морские мили от внешней границы принадлежащей Эстонии морской территории. На данный момент российские суда проходят по узкой полосе нейтральных вод, лежащей между территориальными водами Эстонии и Финляндии.