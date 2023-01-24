Ростех успешно испытал первый российский ультразвуковой комплекс для лечения онкологии

Госкорпорация «Ростех» успешно завершила техиспытания медицинского комплекса «ДИАТЕР-М» для диагностики и лечения опухолей, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте госкорпорации. Это первое в России медицинское решение для удаления новообразований при помощи ультразвука. Основное преимущество такого метода, говорится в сообщении компании, в том, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов.

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Метод будет применяться при лечении доброкачественных и некрупных злокачественных новообразований и существенно сократит срок реабилитации пациентов. С учетом медпоказаний он также может применяться в комбинации с лучевой или химиотерапией.

Запуск серийного производства намечен на 2024 год после апробации устройства в российских медучреждениях.

Разработку проекта ведут Новосибирский приборостроительный завод холдинга «Швабе» (в составе Ростеха) в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.