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Сбер надел желтую майку лидера

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
24 января 2023, 13:14

Рост российского рынка акций с утра продолжился во главе со Сбером. Рубль слабо дорожает на пике налогового периода

Коллаж: Тамара Ларина