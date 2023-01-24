Сбер надел желтую майку лидера

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивно для рублевых активов. Снижение Индекса доллара на треть процента привело к уверенному подъему котировок промышленных и драгоценных металлов. Правда, нефть осталась в районе вчерашнего закрытия — около $88 за баррель, но в последние месяцы «черное золото» преимущественно растет в середине дня.

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