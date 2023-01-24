Шаг к большому будущему: участники фестиваля «РобоСиб» представили свои инновационные разработки

Его главными участниками стали самые талантливые дети со всей России — они показали свои навыки в конструировании робототехники и поразили экспертов своими познаниями в области чистой энергетики будущего. Подробнее о том, как прошло мероприятие и какие детские проекты запомнились больше всего — в материале «Эксперта».

Место встречи — РобоСиб

Детско-юношеский фестиваль робототехники «РобоСиб-2023» прошел в иркутском Сибэкспоцентре и собрал более 80 команд из разных городов Сибирского федерального округа, а также нескольких других регионов — в общей сложности его участниками стали более 700 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет. За время проведения фестиваля дети сконструировали более 11 тыс. роботов. Одним из гостей масштабного мероприятия стал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, поблагодаривший организаторов фестиваля за помощь в расширении детского кругозора и поддержку интереса к передовым технологиям.

«Сейчас у вас есть потрясающие возможности, которым можно в хорошем смысле позавидовать. Спасибо компании Эн+ за этот масштабный фестиваль, за то, что собрали вместе столько увлечённых и одарённых детей. Уверен, мы ещё услышим о них в числе изобретателей и новаторов», — сказал Ружников.

По словам главной судьи мероприятия Юлии Переваловой, на практике тематические обучающие программы для школьников уже проходят в нескольких учебных заведениях региона. Благодаря этому у детей есть возможность глубоко погрузиться в тему современных технологий в энергетике и хорошо ориентироваться в том, как должна проводиться работа по улучшению экологической обстановки. А в рамках «РобоСиба» они применяют полученные знания на практике и в состязательном формате получают опыт создания и презентации актуальных технологических проектов.

«В этом году на "РобоСиб-2023" команды приехали из Красноярского края, многих городов Иркутской области, Нижегородской области и города Миасс Челябинской области. Все проекты участников связаны с энергетикой. Так, направление "Энергия в действии" уже работает в нескольких школах Иркутской области как образовательный проект, — объяснила Юлия Перевалова. — На фестивале ребята пишут теоретические задачи, презентуют собственный проект и выполняют миссии на соревновательном поле. В частности, им нужно изучить элементы гидроэлектростанций, и попробовать их модернизировать. Те, кто наберут наибольшее число баллов по трём этапам соревнований, пройдут на фестиваль федерального уровня».

Конкурсная программа «РобоСиба» состоит из трех отдельных направлений для детей разных возрастов и интересов. Самые младшие участники от 4 до 6 лет решают веселые и интересные задачи по моделированию и проектированию робототехники в рамках «Лиги Открытий», а дети старшего возраста занимаются проектированием и программированием более сложных моделей в игровом формате уже в рамках «Лиги Инженеров». Также участники «Лиги» могут опробовать свои способности на примере задач международных STEAM-соревнований по робототехнике, инженерии и программированию.

Помимо самих соревнований между командами юных проектировщиков в рамках «РобоСиба» прошел специализированный мастер-класс для педагогов дошкольного образования, начальных классов и школьных учителей по техническим и естественным наукам. В рамках двух мероприятий специалисты узнали о последних трендах в проектной и соревновательной деятельности начальных классов с использованием робототехнических решений, а также о раннем развитии 4К-компетенций у детей дошкольного возраста.

Сила чистой энергии

Отдельным блоком в рамках фестиваля прошел энергетический трек, получивший название «Энергия в действии». Его элементы были разделены на три возрастные категории — от 9 до 12 лет, от 12 до 15 лет и от 15 до 18 лет. Самые юные участники в составе нескольких команд на игровом полигоне изучили и применили на практике базовые технологии строительства гидроэлектростанций (ГЭС), в средней возрастной категории дети использовали симулятор внутренних процессов работы ГЭС, управляли ими через автономный пульт, работали в машинном зале и выполняли прочие профессиональные задачи. Старшая категория детей должна была справиться с еще более сложными процедурами, связанными с монтажом отдельных элементов энергетических систем в комплексную городскую инфраструктуру.

Многие дети привезли на соревнования свои собственные проекты для выработки чистой энергии и сохранения окружающей среды. Так, команда «7 вольт» из лицея №1 города Братска предложила собственный подход к выработке электроэнергии для отдаленных регионов страны, где все еще случаются перебои в энергосетях.

«Мы знаем, что в отдалённых поселках есть проблемы с электроснабжением. А ведь хочется, чтобы везде было светло! Особенно в тех местах, где гуляют дети. Мы долго об этом думали и решили: а что, если источником энергии станут сами дети?», — поделились историей разработки проекта участники команды.

С технической стороны дети предложили аккумулировать электричество от элементов игровой площадки, которой пользуются дети — она идет на освещение школьного здания. Присоединиться к выработке электричества смогут и взрослые — для них установят несколько аналогичных велотренажеров, электричество от которых также будет накапливаться в аккумуляторах. А когда на площадке никого не будет, сбор чистой энергии в аккумуляторе будут осуществлять солнечные панели, установленные на крышах объектов детской площадки. Работать над этим и другими проектами детям помогают в том числе новые доступные образовательные технологии.

«Ребятам хочется искренне позавидовать — в нашем детстве таких возможностей и технологий не было. Участие в фестивале точно поможет вам в будущем, и именно вам его строить. Уверен, что завтра вы измените мир! Этого я всем и желаю. А компания Эн+ поддержит вас в этом: мы продолжим развивать программу „Знания со знаком плюс“ и ее проекты — „РобоСиб“, „Мультилаб Эн+“ и „Энергия в каждой капле“, чтобы вы пришли на наше место и сделали следующий шаг к прогрессу», — сказал на открытии «РобоСиба» руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Другая команда детей — Be like a bee из города Ангарска — создала проект специального устройства для очистки сороудерживающей решетки на ГЭС. Удобное и безопасное устройство может не только удалять из решетки камни, но и оценивать ее состояние удаленно без физического участия людей. Прототип этого устройства они представили на одном из технологических треков «РобоСиба».

Все эти технологические решения, как и разработки участников «РобоСиба» прошлых лет, могут стать реальными промышленными образцами: за все восемь лет проведения конкурса дети сконструировали более тысячи роботов. Среди них даже были устройства для очистки вод и прибрежных территорий, которые затем использовались специалистами компании Эн+ при уборке мусора на Байкале. Эн+ всегда приветствовала развивающие молодежные программы, запускала их самостоятельно и приглашала будущие кадры на производственную практику. Основатель Эн+ Олег Дерипаска несколько лет назад, обращаясь к юным участникам «Робофест», сказал: «Внедрение тех решений, которые у вас есть, это вопрос недалекого будущего. Поэтому нам нужно найти точку соприкосновения, где вы поймете наши возможности и наши задачи, которые мы решаем и будем решать через год, через три-пять лет».