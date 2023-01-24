Шувалов предложил вариант инвестирования в рискованные стартапы

ВЭБ.РФ обсуждает с правительством новый подход к инвестированию в высокотехнологичные стартапы, которые считаются рискованными проектами. Госкорпорация могла бы разделять риск с коммерческими банками, а успех оценивать в целом по портфелю, а не по отдельным проектам. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает агентство «Прайм».

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«Сейчас ВЭБ не может вкладываться в стартапы из-за высокого риска потерять средства. Чтобы у ВЭБа появилась возможность инвестировать в подобные проекты, предлагается поменять подход. Нам необходимо договориться, что у нас будет право на формирование портфеля, где мы с коммерческими банками риск делим пополам, где успех по портфелю мы смотрим в целом, а не на то, что отдельные проекты в результате оказались не востребованы или убыточны или даже попросту были закрыты», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что такой подход к риску, когда «главное, чтобы в целом по портфелю не было убытка», применяется во всем мире. По его словам, если хотя бы 10-20% компаний окажутся успешными и их технологии будут востребованы на рынке, то тогда можно считать, что проект оказался успешным, и в целом «портфель инновационных и технологических решений составлен правильно».

«Для запуска повестки по созданию технологического суверенитета как раз и нужно научиться банкам брать риск по технологическим проектам. В ближайшее время надо с правительством этот вопрос решить. И, надеюсь, будет принято соответствующее решение», — заключил Шувалов.

