Треть закупленных в 2022 году приборов для исследований российских ученых произведена в РФ

В прошлом году было обновлено свыше четверти научной приборной базы России, при этом треть всего закупленного оборудования — отечественного производства.

Об этом на брифинге в Координационном центре правительства РФ рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «РИА Новости».

Сейчас в РФ реализуется программа по развитию приборной базы отечественной науки. Одно из обязательных условий — закупка передового оборудования российского производства. Новое оборудование, как ожидается, позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России.

По словам Чернышенко, по этой программе в 2022 году закуплено около 7 тысяч приборов. «273 организации приобрели почти 7 тысяч приборов, из которых треть, что очень важно, — отечественного производства. За прошлый год мы обновили более четверти приборной базы страны», — отметил вице-премьер.

Ранее Чернышенко сообщал, что в 2023 году около 200 российских научных организаций получат гранты в общей сложности на 15,5 млрд руб. для обновления приборной базы — это на 3,7 млрд руб. больше, чем годом ранее.

В 2021 году объем финансирования закупок новых приборов составил 8 млрд руб., в 2022-м — 11,8 млрд руб., пишет агентство.