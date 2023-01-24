Цели сертификации продукции, систем качества и производства

Чтобы обеспечить выпуск качественной продукции, которая безопасна для здоровья человека, его жизни и окружающей среды, ее тестируют по ряду показателей в лабораторных условиях. К технологии изготовления изделий также предъявляются определенные требования – их невыполнение повышает риск производственного брака.

Подтвердить соответствие товаров, производства и систем качества установленным нормативам возможно путем прохождения сертификации. Для отдельных видов продукции такая процедура носит обязательный характер. А услуги и системы менеджмента на предприятиях (СМК) сертифицируют на добровольной основе.

Рассмотрим подробнее, с какой целью проводятся сертификационные мероприятия в каждом из перечисленных случаев.

Для чего проводят сертификацию продукции?

Цель сертификации изделий и материалов заключается в подтверждении соответствия объектов установленным нормам безопасности и качественным характеристикам. Такая мера обеспечивает защиту законных интересов потребителя, предупреждая поступление на рынок некачественных товаров, использование которых может повлечь за собой негативные последствия.

При этом нужно учесть, что для определенных видов продукции оценка соответствия является обязательной. Следовательно, если предприниматель не пройдет процедуру сертификации и не получит разрешительную документацию, он не сможет на законных основаниях изготавливать товары, ввозить их в РФ и продавать на территории страны.

В добровольном порядке изделия и материалы сертифицируют для получения конкурентных преимуществ. Например, наличие документации влияет на:

эффективное продвижение на рынке;

привлечение инвестиций в бизнес;

формирование положительной репутации;

стабильное сотрудничество с торговыми компаниями.

Какая ответственность предусмотрена за невыполнение требований по проведению сертификации?

Если компания до начала выпуска подконтрольных изделий в обращение не подтвердила их соответствие предъявляемым требованиям, то в такой ситуации применяются следующие меры ответственности:

штрафные санкции – для юр. лиц размер штрафа составляет до 300 тысяч рублей (при повторном нарушении закона – до 1 миллиона рублей);

изъятие несертифицированной продукции из оборота;

приостановление работы предприятия на период до 90 суток.

Цели сертификации систем качества и производства

Главная цель сертификации систем качества – подтвердить, что внедренная и используемая в организации СМК отвечает положениям определенного стандарта (чаще всего речь идет об ГОСТ Р ИСО 9001-2015) . Процедура предполагает комплексную проверку предприятия: анализируют документацию, производственные процессы, выпускаемые изделия.

Ее прохождение позволяет субъекту хозяйствования выйти на международные рынки сбыта, побеждать в тендерах и муниципальных торгах, получать выгодные государственные заказы.

Если все сделано правильно, то предпринимателю удастся получить и так называемые внутренние преимущества. Результаты внедрения СМК помогают:

оптимизировать бизнес-процессы;

сократить объемы брака;

снизить производственные издержки;

вовлечь сотрудников в управление фирмой.

Каким образом сертифицируют товары?

Подтверждение соответствия продукции осуществляется поэтапно:

Изготовитель (импортер) заполняет форму заявки на сайте https://eacaudit.ru/. Специалисты центра связываются с заявителем онлайн или по телефону и уточняют детали прохождения процедуры. Стороны подписывают договор об оказании сертификационных услуг. Заказчик направляет на электронную почту ЦС полный пакет необходимых документов и данных. Производится отбор проб товаров. Для ввоза образцов импортируемой продукции понадобится письмо от аккредитованной лаборатории. Проводится тестирование проб в испытательном учреждении по определенным параметрам (содержатся в тех. регламентах ЕАЭС, межгосударственных и национальных стандартах, иных нормативных актах ). Итоги лабораторных исследований фиксируются в протоколе. На основании протоколов с результатами тестирования оформляется разрешительная документация. Сертификат или декларацию регистрируют в реестре ФСА.

Порядок проведения сертификации СМК и производственных процессов

Подтверждение соответствия системы менеджмента качества осуществляется после ее успешного внедрения на предприятии. Для этой цели назначают ответственных лиц, разрабатывают документацию, обучают персонал.

Сначала собственник фирмы проводит внутренний аудит для оценки используемой системы качества, после чего обращается в сертификационный орган. Оценочные мероприятия включают в себя шаги:

подача заявки;

формирование комплекта документации;

проведение аудита и составление отчета;

оформление сертификата ИСО и внесение сведений о нем в реестр.

Оценка производственных условий выполняется в случае сертификации серийно выпускаемых изделий. План проведения аудита согласовывается с заявителем, по его итогам эксперт (экспертная комиссия) формирует отчет. В этом документе отражают выявленные недостатки в работе – несоответствие документации, технологических процессов действующим нормативам.

Что предоставляют для проведения сертификационных мероприятий?

Оценка соответствия продукции выполняется при условии предоставления:

тех. документации, определяющей требования к изделиям;

описания товаров – включает наименование, состав, свойства, область использования, код ТН ВЭД;

протоколы с итогами лабораторных тестов;

договор уполномоченного лица (ДУЛ), инвойсы – для импорта;

копии регистрационных документов заявителя.

Для сертификации СМК необходимо подготовить:

внутреннюю документацию фирмы;

перечень выпускаемых товаров или оказываемых услуг;

сведения о материально-технических ресурсах – производственных площадях, оборудовании, материалах;

документальное подтверждение квалификации персонала и иное.

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