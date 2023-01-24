В 2023 году россияне не выйдут на пенсию по возрасту

В этом году в России никто не выйдет на пенсию по достижении пенсионного возраста. Это произойдет впервые за новейшую историю и связано с изменением возраста выхода на пенсию. Исключение будет сделано только тем, кто имеет право на ее досрочное назначение: работающим на вредных и опасных производствах, педагогическим и медицинским работникам, многодетным матерям.

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Согласно информации, представленной на сайте Социального фонда России, в прошлом году на пенсию вышли женщины, рожденные во втором полугодии 1965 года и достигшие 56,5 лет, а также мужчины, рожденные во втором полугодии 1960-го и достигшие 61,5 лет. Следующий выход пенсионеров запланирован только на 2024 год: это будут женщины 1966 года рождения (58 лет) и мужчины 1961 года рождения (63 года). Помимо 2023-го паузы запланированы в 2025-ом и 2027 годах.

Пенсионная реформа началась в России в 2019 году. Она предусматривает постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. При этом для тех, кто в начале реформы оказался на пороге пенсионного возраста, предусмотрен переходный период. Первая волна таких граждан вышла на пенсию на полгода позже, вторая — на полтора года позже. Далее следует трехлетняя отсрочка, то есть пенсионное обеспечение будет назначено только в 2024 году, пояснила ранее «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«В 2023 году на заслуженный отдых смогут выйти те, то имеет право на досрочное назначение пенсии по старости. Это и граждане из так называемого первого списка, работающие на вредных и опасных производствах, и из второго списка — педагогические работники, медработники при наличии необходимой выслуги лет по специальностям и должностям при достижении возраста, определяющего право на пенсию. Кроме того, право на пенсию получат женщины, которые родили и воспитали до восьми лет пятерых и более детей, а также женщины, у которых трое и четверо детей, — при наличии необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Есть и другие категории граждан, которые имеют право на досрочную пенсию, на самом деле, их очень много», — отметила она.

