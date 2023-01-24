В Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

Гигантский айсберг площадью со столицу Великобритании откололся от антарктического шельфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Британскую антарктическую службу (The British Antarctic Survey).

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По данным ведомства, площадь отколовшейся глыбы льда составляет примерно полторы тысячи квадратных километров, а толщина — около 150 метров, что вполне сопоставимо с крупным городом.

Служба начала изучение трещин на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде десять лет назад — и прогнозировала отделение значительного массива льда еще в 2016 году. В связи с этим британская полярная станция Halley была передвинута дальше вглубь материка. Но айсберг продолжал держаться за шельф и освободился только 22 января 2023 года во время весенней оттепели.

Британские эксперты не склонны связывать образование гигантского айсберга с глобальным потеплением. Согласно сообщению Британской антарктической службы, так выглядит естественное поведение полярных ледников.

В свою очередь, давший комментарии ТАСС руководитель Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Клепиков подчеркнул, что обнаруженный британцами айсберг далеко не крупнейший в своем роде. В истории наблюдений за полярными льдами зафиксирован айсберг, отколовшийся в 1956 году. Его площадь превысила 31 тысячу кв. км, что немногим меньше территории Бельгии или Молдовы.

Также Клепиков пояснил, что плавучий кусок льда не представляет угрозы для судоходства, так как будет легко отслеживаться с радаров проходящих поблизости судов, а также со спутника. Кроме того, при продвижении дальше на север айсберг будет постепенно разрушаться под действием тепла, ветра и волн.