В Финляндии допустили возможность подачи заявки на членство в НАТО без привязки к Швеции

В Хельсинки не исключают, что заявка Финляндии на вступление в Североатлантический альянс будет рассмотрена безотносительно статуса аналогичной заявки со стороны Швеции.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает ТАСС. Весной прошлого года две страны выразили желание присоединиться к блоку в одно время.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени», — цитирует агентство главу финского МИД.

Хаависто уточнил, что пока рано занимать какую-либо определенную позицию по этому вопросу. «Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции по-прежнему заключается в том, чтобы страны стремились вступить в НАТО одновременно», — подчеркнул министр.

По словам Хаависто, вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет отложено как минимум до президентских и парламентских выборов в Турции, намеченных на 14 мая. Глава ведомства отметил, что Хельсинки, Стокгольм и Анкара пытаются договориться о новой трехсторонней встрече в начале весны для оценки ситуации.

Накануне, 23 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не поддержит заявку Стокгольма по членству в НАТО. В последние дни в Швеции прошли масштабные антитурецкие протесты, что вызвало резкое недовольство Анкары.

Участники альянса подписали протоколы о присоединении к блоку двух стран в июле 2022 года. На данный момент из всех 30 стран НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Турция и Венгрия. Анкара заблокировала процесс, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.