За новостным шумом о поставках Киеву немецких танков кроется что-то гораздо более серьёзное и важное. Об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он предположил, что американцы руками поляков хотят избавиться от Германии, как от локомотива и вождя Евросоюза, на этом, по его мнению, кончина ЕС и наступит.

«Внимание отводят от чего-то действительно важного. Уверен, что все службы нашей разведки работают, всё знают», – написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

При этом заявления западных партнеров Украины о том, что Leopard 2 необходимы для прорыва обороны Крыма, он назвал «записками сумасшедших».

«Эффективность танка в общевойсковом бою достигается только комплексным применением всех средств и оружия: авиация, артиллерия, ракетные войска, пехота. В нынешних условиях, когда ВС РФ неплохо оборудовали свои рубежи, прилично организовали оборону, танковый клин может использоваться только в оперативной глубине… Наличие противотанковых средств не позволит это сделать, какие бы это современные машины не были. Сто танков точно не решат стратегическую задачу», – отметил генерал.

Гурулёв признался, что внимание именно к немецким танкам его очень удивляет. Как напомнил депутат, у Польши есть около 240 машин этого типа и ещё столько же Т-72 (ПТ-91).

«Варшава хочет от них избавиться, и заказать две новые танковые дивизии – одну южнокорейскую, другую американскую. Она надеется обескровить Германию, и сама избавляется от техники ФРГ… Учитывая предъяву Польши на 1,3 трлн евро репараций, всё это наводит на дурные мысли. Американцы руками поляков хотят от Германии наконец-то избавиться, как от локомотива и вождя Евросоюза, на этом кончина ЕС придёт», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее «Эксперт» писал, что в Госдуме объяснили, что можно будет считать победой России в спецоперации на Украине. Как заявил первый заместитель главы Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента Константин Затулин, киевский режим в ходе продолжающейся специальной военной операции (СВО) необходимо лишить доступа к морю.