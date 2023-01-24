В Кремле предупредили о последствиях поставок немецких танков Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал, к каким последствиям приведут поставки Leopard Киеву.

По словам представителя Кремля, возможные поставки немецких танков Украине не сулят ничего хорошего для будущих отношений между РФ и ФРГ, передаёт РИА Новости.

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке, – подчеркнул он. – И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений».

Как убеждён Песков, враждебный шаг Берлина, безусловно, оставтт неминуемый след для будущего российско-германских отношений.

Ранее «Эксперт» писал, что на встрече министров обороны стран НАТО в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Укранине, не было принято никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Об этом в, частности, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Позже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании Совета внешнеполитических стран ЕС подтвердила, что Берлин не блокирует поставки танков Leopard Украине.

«Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков», – отметил Боррель по итогам заседания министров иностранных дел.