В России разработали «платежную табличку» для бесконтактной оплаты покупок

Специалисты Национальной системы платежных карт (НСПК) разработали «платежную табличку», которая дает возможность платить за покупки как с помощью NFC (приложив смартфон с приложением «СБПэй»), так и посредством QR-кода. Об этом рассказал директор по продажам Системы быстрых платежей, представитель НСПК Андрей Ковригин, передает агентство «Прайм».

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«Это один из вариантов, когда в табличке совмещена возможность и с помощью NFC оплатить, и с помощью QR-кода. При этом же используется кассовая платежная ссылка, по сути, статический QR-код, который умеет принимать актуальную сумму платежа у клиента», — рассказал Ковригин в ходе семинара, организованного Ассоциацией российских банков.

На семинаре также отметили, что в данный момент многие участники рынка активно работают над новыми способами бесконтактной оплаты товаров и услуг. Так, например, Альфа-банк уже начал выдавать платежные стикеры, Сбер и Тинькофф намерены выпустить такие наклейки на смартфон в ближайшее время.

