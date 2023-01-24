Владимир Потанин: Конфискация активов – скрытая форма воровства

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин считает, что изъятие активов у иностранных компаний, ушедших с российского рынка, является скрытой формой воровства. Вместо этого стоит продолжать повышать инвестиционную активность среди отечественных компаний и партнеров из дружественных стран. Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

После начала специальной военной операции на Украине против большинства крупных российских бизнесменов ввели санкции. Владимир Потанин, его бизнес и семья также попали под ограничения. Всего США и Евросоюз заморозили почти половину российских золотовалютных резервов, или около 300 млрд рублей, а эти средства предложили направить на восстановление Украины. В России в свою очередь озвучили идею компенсировать замороженные заграницей резервы за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны.

В отношении уехавших заграницу россиян, критикующих родину, было предложено ввести запрет на возвращение в РФ. Их имущество предлагается конфисковать, а вырученные средства направить на поддержку участников спецоперации на Украине.

Учиться на чужих ошибках

«Конфискация [активов] является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит», - приводит слова Потанина издание.

По мнению предпринимателя, своими действиями западные страны на данный момент демонстрируют неуважение к частной собственности, поэтому российской стороне не стоит повторять за ними. «Они это делают напрасно. И это по ним ударит. А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться», - считает Потанин.

Бизнесмен уверен, что на уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей, а «лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь». Западные страны могут намеренно провоцировать Россию действовать по формуле «мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты», но на это не стоит поддаваться.

Потанин считает, что вместо национализации иностранных активов правительство должно всячески стимулировать инвестдеятельность. «Я считаю, что этот процесс должен продолжаться, стимулироваться, в том числе в части замещения иностранных инвестиций. Если какие-то компании уходят из нашей страны, то вместо того, чтобы к ним применять какие-то конфискационные и иные жесткие меры, гораздо проще дать возможность инвестиционному сообществу самому разрешить эту проблему. У него для этого есть все возможности замещения иностранных инвестиций отечественными», — сказал он.

Зачем отталкивать россиян

Предприниматель также выступает против конфискации имущества у уехавших из страны россиян. «Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно. Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании. Кто-то из них вернется, кто-то нет. Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные. Это же наша сила, а не слабость, их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает», — подчеркнул Потанин.

Необходимо прекратить демагогию по теме того, что нужно наказывать тех, кто работает из-за границы на Россию, считает бизнесмен. «Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей, мне кажется, это признак слабости, а мы сильная страна, сильная нация, по крайней мере мечтаем о том, чтобы так восприниматься. Поэтому мы должны сильные ходы делать, а не слабые. Нарушение прав собственности — это импульсивный, слабый ход. И наказание людей за то, что они работают, условно говоря, из Еревана или даже из какой-нибудь Германии на нашу экономику, это тоже импульсивный, популистский ход», - заключил он.

По мнению генерального директора Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, Потанин включает рациональный фактор в части отношения к иностранным инвестициям и уехавшим россиянам. «Его посыл - репутация как символический актив, в перспективе более ценна, чем активы физические. Чужая собственность все равно будет тянуть карман, создавать повсеместно проблемы, барьеры. На фоне большой коррекции мировой системы гораздо лучше (и в том числе выгоднее) показать, что есть территория, где правила игры будут стабильны. Сюда можно перекладывать ресурсы. Если это удастся доказать, выигрыш будет существенно выше. А перераспределение мировых ресурсов уже началось», - поделился мнением с «Экспертом» он.

Как добавил собеседник издания, предложение Потанина «не решит проблемы роста репутации российского рынка, но оно помогает избежать ошибки, которая бы заблокировала работу над этой задачей в будущем».