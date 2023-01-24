Владимир Путин: Россия производит втрое больше ракет, аналогичных американским Patriot

Россия производит, как минимум, втрое больше ракет ПВО, аналогичных используемым в американских системах Patriot. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

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«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, — сказал глава государства. — Даже больше чем в три раза».

Российское производство ракет ПВО различного назначения «сопоставимо со всем мировым», — развил свою мысль президент. И резюмировал: «Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире».