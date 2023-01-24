Владимир Ефимов: более 130 новых решений добавили в «Банк технологий» Москвы в 2022 году

Более 130 новых решений для промышленников добавили в «Банк технологий» Москвы в 2022 году. На данный момент в нем представлено более 250 разработок, сообщил 24 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, с помощью этого ресурса предприятия могут оперативно выбрать нужные технологии, внедрить программное или аппаратное обеспечение, а также найти другие решения для развития своих заводов. Он представлен на Инвестиционном портале столицы.

«В Москве активно развивается производство роботизированных комплексов, программного обеспечения и интеллектуальных систем управления энергоресурсами, разрабатываются другие решения, позволяющие автоматизировать процессы на предприятии. “Банк технологий” агрегирует доступные предложения отечественных компаний в одном месте. Сейчас там представлено свыше 250 решений более чем от 150 компаний», — сказал Владимир Ефимов.

Так, на ресурсе появилась разработка, которая помогает управлять автопарком и сократить финансовые и временные затраты на его работу. Новый программный комплекс позволяет вести учет машин, формировать, принимать и обрабатывать заявки на транспортные услуги, а также планировать техническое обслуживание машин, учитывать параметры работы и различные затраты.

Промышленникам также стали доступны сервисы интеллектуального управления производственными активами и прогнозирования потребления электроэнергии, цифровая платформа для расчету и аналитики цен на электроэнергию, мобильное решение для автоматизации обходов и осмотров оборудования с возможностью распознавания показаний контрольно-измерительных приборов.

Еще в числе последних решений, добавленных в «Банк технологий» —автоматизированная система управления наружным освещением от московской компании «Связь инжиниринг М». Разработку можно применять на автотрассах, междугородних шоссе и улицах города. В частности, она позволяет контролировать уличное освещение по заданным сценариям, собирать данные для учета потребления энергопотребления, а также формировать отчетность.

«Правительство Москвы готово оказать предприятиям, которые планируют внедрить решения из “Банка технологий”, финансовую поддержку. Так, им доступен льготный заем до 300 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. Эти средства можно направить на покупку компьютерного, серверного и сетевого оборудования, а также программного обеспечения, напомнил он.