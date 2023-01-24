Владислав Овчинский: первый российский банкомат одобрил Центробанк РФ

Первый российский банкомат с функцией рециркуляции банкнот, разработанный московской корпорацией «Сага», прошел успешные испытания в Центробанке РФ. Регулятор провел комплексное тестирование и подтвердил его соответствие требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных. Об этом сообщил 24 января руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В начале этого года московская компания "Сага" получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России. Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны», — сказал Владислав Овчинский.

Как уточнили в департаменте, банкомат тестировали по нескольким параметрам, таким как проверка подлинности, ветхости и количества машиночитаемых защитных признаков, чтения серийных номеров банкнот. В частности, применялись банкноты как 1997 года, так и 2022 года выпуска, включая новые 100 рублей.

«Отечественный банкомат с функцией рециркуляции безопасен и полностью отвечает требованиям регулятора. Продукт крайне важен в сложившихся условиях санкций и курса на замещение импорта товарами, произведенными внутри нашей страны», – рассказал генеральный директор АО «Сага технологии» Андрей Жолобов. Он добавил, что компания ведет переговоры о поставках с крупными федеральными и коммерческими банками.

Напомним, ранее первый отечественный банкомат был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России.