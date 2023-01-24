Врио главы ДНР назначил нового главу администрации Мариуполя

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя бывшего главу Новоазовского района ДНР Олега Моргуна.

Соответствующий указ от 23 января опубликован на сайте главы ДНР.

«Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя», — говорится в документе.

Другим указом Денис Пушилин назначил новым главой администрации Новоазовского района ДНР Василия Овчарова.

Константин Иващенко, освобожденный от должности главы администрации Мариуполя, проработал градоначальником восемь месяцев, его назначили на этот пост в апреле прошлого года. Иващенко — бывший депутат Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».