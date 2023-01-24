Выплаты по ОСАГО выросли на четверть на фоне подорожания запчастей

Средняя выплата по ОСАГО в декабре 2022 года составила 91,3 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021-го и на 28% выше, чем в январе 2022-го. При этом средняя стоимость полиса с декабря 2021 года увеличилась на 21% — до 6 793 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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«По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рублей). Эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей: в новых справочниках от 19 декабря средний рост цен составил по сравнению со справочником от 19 марта 28%», — сообщили в РСА.

Как уточнил глава союза Евгений Уфимцев, 60-70% в структуре выплат приходится на запчасти, остальное — на лакокрасочные материалы и ремонтные работы.

Средняя премия страховщиков, по данным РСА, в целом по России в прошлом году составила 6 793 рубля против 5 599 рублей в 2021-ом (+21%), причем, для легковых автомобилей физлиц она выросла только на 17%, до 6 370 рублей. Цена полиса каско, по данным Бюро страховых историй, выросла незначительно — с 39 805 до 40 052 рублей.

«Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО», — отметил Уфимцев.

