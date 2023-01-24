X5 Group в 2023 году сфокусируется на развитии сети «жестких» дискаунтеров «Чижик»

Ретейлер X5 Group сообщил о резком росте продаж сети жестких дискаунтеров «Чижик» в прошлом году.

Согласно отчету компании, в четвертом квартале показатель увеличился в восемь раз, составив 15,2 млрд руб.; чистая выручка «Чижика» за весь 2022 год выросла на 33 млрд руб., до 35,9 млрд.

Отмечается, что в прошлом году дискаунтер открыл 445 магазинов и вышел в девять новых субъектов РФ. Для поддержки региональной экспансии «Чижика» в четвертом квартале года X5 открыла новый распределительный центр в Москве на площади 12 тыс. кв. м.

«Мы продолжаем наблюдать выдающиеся показатели нашего формата "жестких" дискаунтеров "Чижик" с момента его запуска осенью 2020 года. В 2022 году чистая выручка "Чижика" выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд рублей, а количество магазинов увеличилось в 7 раз до 517 на конец декабря. Формат "жестких" дискаунтеров является привлекательным для покупателей, ищущих лучшее ценовое предложение в условиях роста продовольственной инфляции, и мы планируем ускорить открытие магазинов "Чижик" в 2023 году», — подчеркивают в X5.

Продажи сети магазинов формата у дома «Пятерочка» выросли на 14,1%, составив 560,4 млрд руб., указывается в отчете.

Ранее «Эксперт» писал, что в четвертом квартале 2022 года общие продажи X5 Group выросли на 16,3%, составив 703,9 млрд руб. По сообщению ретейлера, с апреля по ноябрь 2022 года рынок продовольствия упал на 2,7% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, при этом в октябре спрос начал восстанавливаться. Спад в X5 Group связали с отъездом россиян из страны в начале осени.