Кисида: Япония на грани социального коллапса

Неделя началась в Японии с открытия парламентской сессии. В главном законодательном органе Страны восходящего солнца выступил премьер-министр Фумио Кисида. Он обратился к депутатам с речью, которую вполне можно назвать: «Отечество в опасности». Японии больше всего сейчас, по мнению главы японского правительства, угрожает не Китай и даже не северокорейские ракеты, а… крайне низкая рождаемость.

«Сейчас или никогда!- воскликнул премьер дрожащим от волнения голосом.- Рождаемость и воспитание детей – вопрос, который больше не может ждать. В прошлом году в Японии родилось менее 800 тысяч младенцев. Наша страна находится на краю пропасти. Вопрос стоит ребром: сможем ли мы продолжать функционировать как общество?»

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Рождаемость ниже 800 тыс. – это действительно очень мало для такой страны, как Япония. Достаточно сказать, что в середине 70-х годов прошлого века, напоминает National Review, в стране рождалось около 2 млн младенцев в год.

Сейчас население Страны восходящего солнца составляет приблизительно 125 миллионов человек. Японцы быстро стареют. Достаточно сказать, что по доле пожилых людей старше 65 лет Япония уступает только Монако. Растущая стоимость жизни и низкая миграция мешают Токио бороться с катастрофической рождаемостью. Всего 3% японцев родились за границей. Для сравнения: в США этот показатель превышает 25%.

Фумио Кисида пообещал удвоить расходы правительства на меры, связанные с повышением рождаемости, и объявил о создании нового правительственного агентства, которое будет заниматься проблемами демографии.

В демографии считается, что одним из показателей состояния общества является коэффициент рождаемости. Он показывает среднее количество детей, рождаемых женщинами той или иной страны. Когда этот коэффициент опускается ниже 2,1, население начинает убывать.

В 2020 году коэффициент рождаемости в Японии составлял 1,34. В том же году в авторитетном медицинском журнале «Ланцет» появился прогноз, согласно которому такими темпами население Страны восходящего солнца к концу XXI века сократится в 2,5 раза до 50 с небольшим миллионов человек.

Япония – не единственная страна на Востоке Азии, которую ждут в ближайшие годы очень серьезные демографические проблемы. На прошлой неделе, например, Пекин объявил, что в Китае в прошлом году впервые за 60 лет снизилась численность населения. Новость очень неожиданная. Ученые, конечно, прогнозировали, что население Поднебесной начнет убывать, но думали, что это произойдет в следующем десятилетии.

Почти одновременно с новостью о сокращении населения КНР в 2022 году на 850 тыс. человек появилась информация о том, что согласно одному из исследований Индия обошла Китай и стала самой многонаселенной страной планеты. Численность населения Индии, считают исследователи, превысила 1412000000 человек, а в Китае, по состоянию на 31 декабря 2022 года, жило 1411750000 человек.