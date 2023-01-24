Ефимов: на 23% снизилась безработица в Москве в 2022 году

Численность безработных жителей Москвы в 2022 году снизилась на 23% и достигла 28,1 тыс человек. Это минимальный показатель за последние несколько лет, сообщил 24 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тыс. безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39%, что является минимальным значением с февраля 2020-го», — сказал Владимир Ефимов.

Департамент экономической политики и развития Москвы по итогам прошлого года зафиксировал самую большую разницу между числом принятых на работу и уволенных в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения: она составила 24,7 тыс. человек. В сфере научных исследований и разработок на работу устроилось на 10,7 тыс. сотрудников больше, чем уволилось. В сфере ЖКХ — на 5,3 тыс., в области ремонта и монтажа машин и оборудования — на 3,4 тыс., в производстве компьютеров, электроники, оптики — на 2,7 тыс. человек.

Таким образом, рынок труда в столице оставался стабильным, несмотря на санкции, введенные в отношении России иностранными государствами, с также уход нескольких крупных иностранных компаний. По оценкам мэрии Москвы, этого удалось добиться благодаря взвешенной политике в сфере занятости, господдержке предприятий и бизнеса, а также программе по замещению продукции иностранных брендов товарами от отечественных производителей и импорту из дружественных стран.