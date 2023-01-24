Международные грузоперевозки: выезд по расписанию

Резонанс не только среди автомобилистов, а вообще среди всех, кто что-то слышал, вызвала информация о том, что Госдума вынесла на второе чтение законопроект об электронной очереди на границах. Комментировать этот документ, причем в неожиданном контексте, пришлось даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

На брифинге для журналистов во вторник он получил вопрос: а не связан ли законопроект с намерением ограничить выезд россиян за границу? Ответ отрицательный: таких намерений в Кремле нет.

Началась же вся эта история с того, что профильный комитет Госдумы в понедельник одобрил ко второму чтению поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают заранее резервировать дату и время пересечения российской границы на грузовом автотранспорте. Во вторник законопроект должны были обсудить на пленарном заседании, но в итоге всего шума почли за благо перенести его на февраль.

Вслед за Песковым уже самому автору законопроекта — главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву, пришлось объяснять, что обычных граждан, водителей легковых частных автомобилей, этот закон не затрагивает. «Эксперт» разобрался в ситуации.

Владельцы легковушек могут не беспокоиться

Причем, как сообщалось, вступить в силу он должен уже с 1 марта 2023 года.

Как рассказал журналистам Евгений Москвичев, введение механизма резервирования даты и времени пересечения границы РФ касается только международных перевозчиков на грузовом автотранспорте. Направлено оно на ликвидацию многодневных очередей у пунктов пропуска. И это предложение, если и затрагивает легковой частный автотранспорт, то не ограничениями, а, напротив, тем, что ускорит его перемещение через границу.

Более того, необходимость вставать в электронную очередь для водителей грузовиков будет распространяться не на все пункты пропуска, а только на те, где скапливаются многокилометровые пробки из тяжеловозов.

«Мы хотим на некоторых пунктах — не на всех, а только на тех, где сегодня простой составляет 10-15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу», — сказал Москвичев.

Законопроект был подготовлен профильным комитетом Госдумы по просьбе Минтранса в середине прошлого года.

Как указано в документе, после принятия закона правительство России должно будет установить перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу, на которых установлено резервирование. Для проезда через них нужно будет получить цифровое разрешение — бесплатно, через государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Отказ в электронной очереди возможен только в случае непредоставления заявителем документов и сведений. Перечень этих документов определит правительство после принятия закона.

В пояснительной записке, размещенной одновременно с законопроектом в «Системе обеспечения законодательной деятельности» 18 августа 2022 года, говорится о том, что вся электронная очередь должна заработать с 1 марта 2023 года. Коррективы в записку с тех пор не вносились, но в плане сроков она устарела.

Теперь Евгений Москвичев предполагает, что закон может вступить в силу с сентября 2023 года, а электронная очередь, вероятно, начнет полноценно работать с 1 марта 2024. Среди проблемных пунктов пропуска через границу, где эта система будет востребована более всего, депутат назвал «Забайкальск» (граница с Китаем), «Верхний Ларс» (граница с Грузией), «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном).

Что изменится для дальнобойщиков

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие обеспечит комфортные условия для пересечения Государственной границы Российской Федерации, сокращение времени, затраченного на ее прохождение, увеличение пропускной способности. Своими словами Евгений Москвичев описывает это так: «Любой перевозчик запишется на время, рассчитав, во сколько он подъедет, и все. Подъезд к пункту пропуска — “зеленая улица”, полоса отдельная. И водитель дальше в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10—15 дней не придется ждать».

Транспортный юрист юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов, который, в частости, консультирует национальную ассоциацию «Грузавтотранс», сказал «Эксперту», что оценивает законопроект положительно для отрасли автогрузоперевозок.

«Я предполагаю, что принимается разумная мера, которая позволит прогнозировать грузовые перевозки, нагрузку на пропускные пункты в определенное время. Будет заранее понятно, кто и что везет и как работать таможне в то или иное время, — говорит С. Богатов. — Другое дело что эффективность применения закона может показать только жизнь и реальная практика. Не исключены ситуации, когда кому-то требуется осуществить срочную перевозку, а запись в очередь заранее не сделана. Все зависит от того, за какое время можно будет записаться в очередь, а это определится уже по итогам действия подзаконных актов».

Другой вопрос в том, что граница имеет две стороны. И неизвестно, как будет относиться приграничное государство к установленным Россией правилам электронной очереди.

«Территория другой страны имеет свои законы. Со странами Содружества есть соглашения, мы признаем законы друг друга, это позволит быстро согласовать новые правила. У нас проще и быстрее проходят таможенные процедуры, — напоминает юрист. — Но если взять условную Литву, то как с той стороны будет работать наша электронная очередь — не известно. Это будут решать их политики».

Гарантии того, что на западных границах наши изменения в законодательство что-то улучшат, дать не может никто.

Напомним, что по статистическим данным, вопреки западным санкциям грузоперевозки через границу выросли в 2022 году на 7%.

Например, согласно сводкам биржи грузоперевозок АТI.SU, в ноябре их количество выросло на 28% (по отношению к прошлому месяцу), в декабре — на 22%. Прорывную динамику за год продемонстрировали направления на Азербайджан (рост на 286%), Армению (на 265%) и Иран (на 204%). Рост автогрузоперовозок в Китай тоже был замечен, однако он тормозился антиковидными ограничениями Пекина, которые теперь уже сняты.