Заммэра Ефимов: Москва предоставила льготный заем производителю косметики на развитие экспорта

Московский производитель косметических средств «БИГ» получил от правительства города льготный заем в размере 200 млн рублей. Компания потратит эти средства на развитие экспортной деятельности, сообщил 24 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что кредит промышленнику выдал городской фонд поддержки промышленности и предпринимательства. «Средства предоставлены на 5 лет по ставке 3% годовых. Благодаря поддержке города предприятие сможет приобрести оборудование, сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции, которую будет поставлять в другие страны», — сказал Владимир Ефимов.

За счет льготного займа компания намерена нарастить экспорт в страны Таможенного союза и Азии. Планируемый общий объем поставок за рубеж составит до 500 млн рублей в год, при этом собственные вложения компании в развитие экспорта оцениваются примерно в 86 млн рублей. Параллельно с этим «БИГ» планирует замещать товары иностранных косметических брендов, уходящих с российского рынка.

Всего Московский фонд поддержки и предпринимательства выдает промышленникам несколько видов льготных займов: на срок до 5 лет и под 3% годовых, на сумму до 300 млн, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. «Обратившиеся за продуктами фонда компании впоследствии увеличивают свою выручку до 1,5 раза, а также создают в среднем 20 новых рабочих мест», — добавил он.

Компания «БИГ» занимается разработкой и производством шампуней, мыла, кремов, средств для ухода и окрашивания волос как под собственными брендами, так и по контракту.