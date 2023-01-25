Акции дня: бумаги «Полиметалла» поддержала отчетность

Котировки золотодобывающей компании «Полиметалл» подскочили по итогам сессии на Мосбирже в среду, 25 января. По итогам дня бумаги подорожали на +3,64% до 440,9 рублей за штуку.

Акции шли вверх после публикации отчета компании за четвертый квартал 2022 года, результаты которого оказались выше ожиданий экспертов. Производство выросло на 10,2% по сравнению с третьим кварталом 2022 года и на 15,6% до 540 тыс. унций золотого эквивалента по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Таким образом компания выполнила годовой план в 1,7 млн унций. Продажи по итогам квартала выросли в 1,5 раза в предыдущему кварталу.

В компании также допустили возвращение к выплате дивидендов в 2023 году при условии завершения перерегистрации в дружественной юрисдикции. Сейчас «Полиметалл» зарегистрирован на острове Джерси, который включен в список недружественных юрисдикций. Перерегистрация в Международном финансовом центре Астаны поможет разблокировать для компании ряд корпоративных действий.

«Цифры подтверждают, что «Полиметаллу» удалось выстроить собственную экспортную логистику после введения санкций Великобритании против финансового сектора, из-за чего компания с регистрацией на о. Джерси не могла продавать золото российским банкам. Это будет хорошей поддержкой для акций компании, несмотря на снижение годовой выручки на 3,1%. Хорошим драйвером для акций «Полиметалла» может стать смена юрисдикции, которую сейчас прорабатывает менеджмент компании. Это могло бы снять большинство рисков», - считает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,12% до 2170,15 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,34% до 987,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 86,7 долларов за баррель (+0,66%). Российская валюта укреплялась – 69,31 рублей за доллар.