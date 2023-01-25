Первые секунды вчерашних торгов на New York Stock Exchange (NYSE) вызвали волну оторопи и ужаса по всей Уолл-стрит. Котировки акций множества компаний совершали хаотические движения. Десятки крупнейших корпораций США теряли и приобретали многие миллиарды долларов рыночной капитализации без всякой видимой причины.
NYSE: 30 секунд, которые потрясли Уолл-стрит
Событием дня на фондовом рынке США стал хаос первых секунд торгов, заставивший вспомнить знаменитый обвал «flash crash» 2010 года. В итоге SEC начала расследование, часть вчерашних сделок решили отменить, а у трейдеров прибавилось седин.
Seth Wenig/AP/TASS
Реклама
Новости партнеров