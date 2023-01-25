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NYSE: 30 секунд, которые потрясли Уолл-стрит

Глеб Баранов
25 января 2023, 10:33

Событием дня на фондовом рынке США стал хаос первых секунд торгов, заставивший вспомнить знаменитый обвал «flash crash» 2010 года. В итоге SEC начала расследование, часть вчерашних сделок решили отменить, а у трейдеров прибавилось седин.

Seth Wenig/AP/TASS