NYSE: 30 секунд, которые потрясли Уолл-стрит

Первые секунды вчерашних торгов на New York Stock Exchange (NYSE) вызвали волну оторопи и ужаса по всей Уолл-стрит. Котировки акций множества компаний совершали хаотические движения. Десятки крупнейших корпораций США теряли и приобретали многие миллиарды долларов рыночной капитализации без всякой видимой причины.

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