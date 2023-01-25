Байден посетовал, что доставка танков на поле боя потребует времени

Выступая с речью в Белом доме, президент США Джо Байден подтвердил намерение его страны передать Киеву 31 танка M1 Abrams, сообщает ТАСС.

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Это «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей», — подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ сообщали о таком решении, допуская, что поставка Вашингтоном танков Abrams могла стать частью договоренности с Германией, на условиях которой та готова была предоставить Украине некоторое количество собственных танков Leopard 2, а также дать разрешение на реэкспорт этих машин из других стран Европы. Байден опроверг взаимообусловленность двух поставок. «Германия не заставляла меня менять свое мнение», — заявил он.

Доставка танков на поле боя потребует времени, отметил президент США, однако пообещал, что подготовка украинских военных в том, что касается технического обеспечения, логистики и ремонта передаваемой техники, будет начата «как можно скорее».

