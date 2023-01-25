Французская сеть спортивных магазинов Decathlon начала искать покупателя для бизнеса в РФ

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon приступила к поискам покупателя своих точек в России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях.

В июне 2022 года французская компания закрыла все свои российские магазины, до этого она объявляла о приостановке поставок.

По словам собеседников агентства, российскую сеть магазинов планируется продать целиком, однако в качестве варианта изучается возможность отдельной реализации недвижимости.

Площадь недвижимости Decathlon в РФ, согласно оценке консалтинговой компании CORE.XP, превышает 135 тысяч кв. м. Весной 2022 года в России было 57 магазинов Decathlon; на данный момент их число составляет 28, сообщается на сайте ретейлера.

Выручка основной операционная «дочки» Decathlon в России — ООО «Октоблу» — по итогам 2021 года выросла на 31% и составила 28,57 млрд руб., ее чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза, до 1,48 млрд руб. На другое представляющее Decathlon в РФ юрлицо — «Блу Хаус» — оформлена недвижимость, которая находится в собственности компании; часть площадей сдается в аренду сторонним структурам. Выручка «Блу Хаус» за 2021 год составила 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.