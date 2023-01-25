ФРГ направит Украине 14 танков Leopard из собственных запасов

Германия подтвердила, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 из собственных запасов. Также Берлин намерен выдать другим странам разрешения на реэкспорт этой техники. Накануне, 24 января, о решении канцлера ФРГ Олафа Шольца направить Украине танки Leopard писало издание Der Spiegel.

«Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2А6. Это результат интенсивных совещаний, которые Германия провела с европейскими и международными партнерами», — цитирует ТАСС представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Чиновник проинформировал, что Берлин выдаст необходимые разрешения странам-партнерам, которые заявляют о желании отправить Leopard 2А6 Киеву из собственных запасов.

«Установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6. Для этого Германия на первом этапе предоставит роту, в составе которой будет 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки типа Leopard 2А6», — сказал представитель немецкого кабмина.

Хебештрайт отметил, что в ближайшее время в Германии начнется обучение украинских экипажей. Пакет помощи Киеву также предполагает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем, уточнил он.