«Газпром» открыл книгу заявок на замещение еврооблигаций еще на 1 млрд евро

«Газпром» открыл книгу заявок на замещение евробондов компании российскими облигациями, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Газпрома». Замещение коснется еврооблигаций, выпущенных Gaz Finance plс, серии 7 на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 17 февраля 2027 года.

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Выпуск замещающих облигаций, подчеркивает компания, проводится с учетом требований указа президента от 05 июля 2022 г. о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты.

Замещению будут подлежать только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. Срок подачи заявок — с 10:00 25 января до 18:00 3 февраля по московскому времени. Расчеты по обмену запланированы на 6-9 февраля.

