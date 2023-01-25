International Paper хочет продать свою долю в «Илиме» российским партнерам

Американская целлюлозно-бумажная компания International Paper намерена продать принадлежащую ей 50-процентную долю в Ilim SA российским партнерам по совместному предприятию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Ilim SA принадлежит крупнейший представитель целлюлозно-бумажной отрасли РФ — группа «Илим», производитель до 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги.

Сумма сделки составит 484 млн долларов США, соглашение о ней подписано. Другие участники сделки не раскрываются, однако, по данным агентства, оставшиеся 50% Ilim SA контролируют Захар Смушкин и братья Борис и Михаил Зингаревичи. International Paper вошла в капитал Ilim SA в 2007 году, заплатив 650 млн долларов.

Стоимость всей Ilim, как указывается в сообщении, оценена примерно в 3,5 млрд долларов, в стоимости учтен чистый долг в размере 2,45 млрд.

Сделка должна пройти одобрение регулирующих органов.