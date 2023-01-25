Капитализация регионов

Руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал в Совете Федерации о вкладе госкопорации в трансформацию российской экономики, представив отчет о работе за период с 2021 года. И обозначил ключевые векторы для дальнейшего движения не только организаций развития, но и для государства в целом.

Один из ключевых акцентов в своем выступлении Игорь Шувалов сделал на участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в мероприятиях, направленных на достижение технологического суверенитета. Он подчеркнул, что «трансформация российской экономики» — это и есть текущая модернизация. Причем большинство шагов в этом направлении, а также объемы поддержки, которую бизнесу через ВЭБ и его «дочки» окажет государство, запланировали заранее — еще в 2021 году.

«В 2021 году, еще до санкционных ограничений, мы проделали большую работу, и во второй половине года приняли стратегию ВЭБа и всех организаций развития на среднесрочную перспективу, имею в виду наши планы до окончания 2024 года. По этому стратегическому плану развития мы должны всей Группой развития и коммерческими банками обеспечить поддержку экономики в размере 17 трлн рублей. К началу 2023 года всеми организациями развития вместе с коммерческими банками запущена и оказывается поддержка на сумму 11 трлн», — сообщил Шувалов, добавив, что планы могут меняться, так что сумма может оказаться и выше.

Речь идет о поручительствах в пользу коммерческих банков — в 2022 году их выделили на сумму 1,343 трлн рублей. Из них фининституты выдали кредитами примерно половину.

От страха — к успеху

Глава ВЭБа отметил, что госкорпорация уже готовит перечень направленных на технологическое развитие проектов, которые будут финансироваться в 2023-2024 годах. В прошлом их поддерживал Фонд развития промышленности, но средства он мог выделять весьма ограниченные. По словам Шувалова, госкорпорация даже склонна рисковать, стремясь поддержать такие проекты.

«Это проекты от автомобилестроения до фармацевтики. Огромный арсенал. Мы попытаемся, и сейчас обсуждаем это с Министерством промышленности и торговли, как запустить новую линейку проектов, при которой мы будем полагаться на компетенции Фонда развития промышленности, но будем риск брать на баланс ВЭБа с тем, чтобы потом замещать заемные средства ФРП средствами ВЭБа», — пояснил Шувалов.

Он отметил, что обозначенные в конце 2022 года президентом направления развития российской экономики — это текущая повестка ВЭБа. Указанные направления были детализированы в 26 блоков работы госкорпорации. По ним, вместе с коммерческими банками будет предоставляться финансирование. Спектр широкий — от микроэлектроники и генетики до лесопереработки, от судостроения до строительства кампусов.

«Мы договорились о том, что Фабрика проектного финансирования будет запущена по этим 26 приоритетным направлениям вне зависимости от того, как клиент начинает работать. Будет ли он начинать свой путь от ВЭБа и организаций развития, либо наоборот — придет вместе с коммерческим банком, мы здесь должны присоединить все свои инструменты и силы для того, чтобы такой проект запустить», — заявил Шувалов.

«Должен доложить вам, что в настоящий момент капитала ВЭБа и коммерческих банков, с которыми мы проводим фабрику проектного финансирования, это Сбер, ВТБ (вместе с «Открытием»), Газпромбанк и ПСБ, у нас свободных и достаточных средств для того, чтобы поддержать проекты, приблизительно на 2 трлн рублей — минимум на 2 трлн рублей. Для того, чтобы обеспечивать синдикацию между нами и продвигать эти проекты», — подчеркнул Шувалов.

Правда, он тут же посетовал, что деньги-то есть, а вот готовой проектной документации — нет. Кроме того, по словам Игоря Шувалова существуют две проблемы, которые надо в кратчайшие сроки решить для того, чтобы обеспечить трансформацию экономики высокими темпами, и чтобы состоялась модернизация.

Во-первых, речь идет о смене риск-модели при предварительной и последующей оценке новых проектов, предполагающих развитие от технологического решения до промышленного образца и строительства новых промышленных предприятий. ВЭБ, опять же, предлагает рискнуть — мелочами ради крупного выигрыша.

«Мы с правительством обсуждаем новое нормативное решение, которое позволит распределить риск между ВЭБом, коммерческим банком и инициатором проекта. И когда мы успех по результатам проекта будем считать по портфельному принципу, а не по отдельно взятым проектам. Поскольку современные технологии, и технологические решения, и современные производства невозможно считать проект за проектом, здесь нужно от этого страха потерять по отдельным проектам перейти к успеху по управлению портфелем», — пояснил глава ВЭБа.

Присмотреться к ГЧП

Он также подчеркнул, что для обустройства современных российских городов нужно по-новому взглянуть на систему частно-государственных партнерств и любые формы концессий.

«Все, что привлекает частный капитал для модернизации городского транспорта, работы с отходами — чистая вода, современное жилье, объекты социокультурного наследия — то, что создает комфортную жизнь для рядовой семьи, здесь мы должны по некоторым вопросам задавать определенные стандарты, а не следовать только устоявшимся стандартам в странах ОЭСР или большой семерки», — заявил Шувалов.

По его словам, как в палатах Федерального собрания, так и у экспертов, экономистов, которые занимаются вопросами развития в России, существует разное отношение к государственно-частному партнерству, концессиям, к тому, что средства привлекаются из разных источников.

«Должен вам сказать, что обустройство российских городов без использования всех возможных источников, включая российские институты ГЧП, невозможно. И здесь нам нужно будет пройти серьезную, в том числе, экспертную работу, в том числе, на площадке Совета Федерации. Просим здесь нас поддержать, иначе мы будем по качеству жизни в городах наблюдать в ближайшие годы отставание», — заметил Шувалов.

По словам главы ВЭБа, вовлечь частные инвестиции в процесс улучшения городской среды вполне реально. Например, в Таганроге благодаря концессии обновили трамвайную линию. Этот проект, кстати, курировала непосредственно глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Ссылаясь на это, глава ВЭБа попросил Совет Федерации взять на себя общение с регионами и донести до них всю актуальность идеи ГЧП с точки зрения обустройства городской среды.

Собственно, в верхней палате уже есть сторонники такого сотрудничества. Так сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова даже попросила продлить программу «ПроШкола», предполагающий, что средства на строительство образовательных учреждений привлекаются в рамках концессии.

«Поскольку мы за 1-2 года получаем огромные школы и можем 10-15 лет за них рассчитываться», — пояснила сенатор.

Однако все же, по словам Игоря Шувалова, проблема упирается не в деньги. А, опять же, в отношение к их привлечению у общества, парламента и правительства.

«Многие считают, что это не верно: брать деньги взаймы у коммерческих банков, платить проценты, и таким образом дать возможность заработать банкам и кому-то из инвесторов, если появляются частные инвесторы», — пояснил Шувалов суть проблемы.

Глава ВЭБа провел аналогию: в обществе давно принят такой инструмент, как ипотека, однако было время, когда люди не хотели переплачивать за квартиру проценты, дающие возможность банкам заработать.

«Это бизнес коммерческих банков — зарабатывать на продаже денег. Но люди приобретают жилье и живут комфортно уже с момента покупки квартиры! А что нам нужно? Нам нужно, чтобы наши дети ходили в первоклассные школы, чтобы они были оборудованы, чтобы не было второй, третьей смены. Все это требует капитала. Капитала путем перераспределения бюджетных средств для всех этих целей будет недостаточно. Понятно, что мы входим в такую полосу, когда трансформация потребует совместимости или совмещения всех возможных источников, в том числе и коммерческих банков», — заявил Игорь Шувалов.

На вопросы по этой теме руководитель госпорпорации отвечал, ставя акцент на том, что без ГЧП российские города развиваться не смогут. «Волшебства нет. Публичные источники мы можем долго ожидать, но вряд ли будет конкретная работа», — предупредил глава ВЭБ.

В целом, получается вполне логичная схема: если нужны деньги, их можно либо долго ждать от государства, либо быстро занять у частников. Но некоторые представители регионов все же выражают беспокойство. Как заявила представитель от исполнительного органа Приморского края Светлана Горячева, сегодняшняя российская банковская система больше похожа на «циничное ростовщичество». И далеко, по мнению сенатора, Россия с такой системой не уйдет.

В ответ на эту реплику Игорь Шувалов заявил, что не знает «какую-нибудь цивилизованную страну, которая входит в ШОС, БРИКС, ОЭСР, где граждане довольны своими коммерческими банками. «Везде этот бизнес — он очень жесткий». Но, отметил он, ВЭБ, как банк развития, не стремится получать прибыль. Тем самым обсуждение выявило ключевую роль Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в организации финансирования широкого спектра важнейших для федерального, либо регионального и местного уровня проектов.