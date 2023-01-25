Китай бросает вызов Европе по сжиженному газу

По данным Nikkei Asia, на долю китайских компаний приходится 40% недавно заключенных долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ). Это позволяет Китаю быстро становиться доминирующим игроком на рынке СПГ, пишет ZeroHedge.
Взять, к примеру, энергетического гиганта Sinopec Group, подписавшего в конце прошлого года 27-летний контракт с QatarEnergy на поставку 4 млн тонн СПГ в год. Поставки газа начнутся с 2026 года, когда закончится первый этап грандиозной программы Катара по расширению своей газовой отрасли, которая позволит ему резко увеличить производство СПГ.
Активно ведут себя на спотовом рынке не только государственные энергетические компании из Поднебесной. Так, частная компания ENN Group подписала в 2022 году контракт с техасской фирмой Energy Transfer на 20 лет, по которому будет получать ежегодно по 2,7 млн тонн СПГ. ENN также внесла изменения в уже подписанный контракт с другой энергетической компанией из Техаса - NextDecade, согласно которым поставки сжиженного газа вырастут до 2 млн тонн в год. NextDecade, кстати, согласилась поставлять еще пр миллиону тонн СПГ ежегодно China Gas Holdings, главным акционером которой является компания, контролируемая мэрией Пекина. Исполнение этого контракта начнется во второй половине этого десятилетия. Всего в 2021-22 годах Китай заключил долгосрочные контракты на покупку почти 50 млн тонн СПГ в год, по данным аналитической компании Rystad Energy. Рост закупок за два года составил 300%: в 2015-20 гг. ежегодный объем поставок газа был всего лишь 16 млн тонн!
На спотовые транзакции в 2020-21 гг. пришлись 40-50% всего газового импорта Поднебесной. У Японии, кстати, эта цифра значительно ниже – 30%. Однако в последнее время Пекин меняет стратегию с учетом роста долгосрочного спроса на газ, потому что многолетние контракты позволяют обеспечить более стабильные поставки газа, чем закупки на спотовом рынке.
В 2021 году Китай обошел Японию и стал крупнейшим импортером сжиженного газа в мире. Однако в прошлом году из-за локдаунов, вызванных вспышкой коронавирусной пандемии, импорт СПГ сократился на 18% приблизительно до 65 млн тонн. Тем не менее, по прогнозам спрос в Китае на газ в 2030 году увеличится на 50% по сравнению с 2021 годом. По прогнозу Института экономики энергетики Японии ежегодный спрос на СПГ в 2030 году составит 488 млн тонн, что приблизительно на 40% выше, чем в 2020 г. Экономисты также прогнозируют в 2025 году превышение спроса на СПГ над предложением на 7,6 млн тонн.
Геополитическая и экономическая обстановка в мире сейчас сложная, налицо обострение противостояния между США и КНР. Кроме того, на рынке появился крупный игрок в лице Европы с которым Китаю придется жестко конкурировать за поставки сжиженного газа. В Пекине демонстрируют готовность к такому сценарию: в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного газа китайское руководство видит гарантию стабильных поставок энергоносителей и средство укрепления энергетической безопасности страны.
По иронии судьбы, именно США сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в Китай по долгосрочным контрактам. Из приблизительно 90 млн тонн СПГ в год на долю американских газовиков приходятся почти 25 млн тонн. Далее идет Австралия с 17 млн тонн, а на долю ближневосточных стран и России приходятся 14 млн тонн и ок. 6 млн тонн соответственно.
Несмотря на большую долю американского газа в Пекине намерены избавиться от зависимости от американского сжиженного газа, главным образом, благодаря расширению сотрудничества с Катаром. Об этом Председатель КНР Си Цзиньпин говорил во время декабрьской встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани в Эр-Рияде.
Китайцы уделяют большое внимание диверсификации поставщиков энергоносителей для укрепления энергетической безопасности. Кроме сжиженного газа, Пекин закупает много и трубного газа. Больше половины его добывают китайские газовики, а остальное покупают у России и Туркменистана.
«Надежнее всего, когда доля одной страны в поставках не превышает 30-40%»,- приводит ZeroHedge слова топ-менеджера одной крупной энергетической компании из КНР.
В то время, как импорт сжиженного газа Китаем растет, японский импорт снижается. В 2021-22 гг. японские компании подписали долгосрочные контракты на поставки всего лишь 10 млн тонн СПГ ежегодно. Компании опасаются неопределенных перспектив и колебаний спроса и стараются не заключать очень крупные соглашений. Так, например, энергетическая компания JERA решила в конце 2021 года не продлевать 25-летний контракт с Катаром на поставку 5 млн тонн СПГ в год. Место японцев быстро занял Sinopec.