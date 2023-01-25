Китай бросает вызов Европе по сжиженному газу

По данным Nikkei Asia, на долю китайских компаний приходится 40% недавно заключенных долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ). Это позволяет Китаю быстро становиться доминирующим игроком на рынке СПГ, пишет ZeroHedge.

Взять, к примеру, энергетического гиганта Sinopec Group, подписавшего в конце прошлого года 27-летний контракт с QatarEnergy на поставку 4 млн тонн СПГ в год. Поставки газа начнутся с 2026 года, когда закончится первый этап грандиозной программы Катара по расширению своей газовой отрасли, которая позволит ему резко увеличить производство СПГ.

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Активно ведут себя на спотовом рынке не только государственные энергетические компании из Поднебесной. Так, частная компания ENN Group подписала в 2022 году контракт с техасской фирмой Energy Transfer на 20 лет, по которому будет получать ежегодно по 2,7 млн тонн СПГ. ENN также внесла изменения в уже подписанный контракт с другой энергетической компанией из Техаса - NextDecade, согласно которым поставки сжиженного газа вырастут до 2 млн тонн в год. NextDecade, кстати, согласилась поставлять еще пр миллиону тонн СПГ ежегодно China Gas Holdings, главным акционером которой является компания, контролируемая мэрией Пекина. Исполнение этого контракта начнется во второй половине этого десятилетия. Всего в 2021-22 годах Китай заключил долгосрочные контракты на покупку почти 50 млн тонн СПГ в год, по данным аналитической компании Rystad Energy. Рост закупок за два года составил 300%: в 2015-20 гг. ежегодный объем поставок газа был всего лишь 16 млн тонн!

На спотовые транзакции в 2020-21 гг. пришлись 40-50% всего газового импорта Поднебесной. У Японии, кстати, эта цифра значительно ниже – 30%. Однако в последнее время Пекин меняет стратегию с учетом роста долгосрочного спроса на газ, потому что многолетние контракты позволяют обеспечить более стабильные поставки газа, чем закупки на спотовом рынке.

В 2021 году Китай обошел Японию и стал крупнейшим импортером сжиженного газа в мире. Однако в прошлом году из-за локдаунов, вызванных вспышкой коронавирусной пандемии, импорт СПГ сократился на 18% приблизительно до 65 млн тонн. Тем не менее, по прогнозам спрос в Китае на газ в 2030 году увеличится на 50% по сравнению с 2021 годом. По прогнозу Института экономики энергетики Японии ежегодный спрос на СПГ в 2030 году составит 488 млн тонн, что приблизительно на 40% выше, чем в 2020 г. Экономисты также прогнозируют в 2025 году превышение спроса на СПГ над предложением на 7,6 млн тонн.

Геополитическая и экономическая обстановка в мире сейчас сложная, налицо обострение противостояния между США и КНР. Кроме того, на рынке появился крупный игрок в лице Европы с которым Китаю придется жестко конкурировать за поставки сжиженного газа. В Пекине демонстрируют готовность к такому сценарию: в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного газа китайское руководство видит гарантию стабильных поставок энергоносителей и средство укрепления энергетической безопасности страны.

По иронии судьбы, именно США сейчас являются крупнейшим поставщиком СПГ в Китай по долгосрочным контрактам. Из приблизительно 90 млн тонн СПГ в год на долю американских газовиков приходятся почти 25 млн тонн. Далее идет Австралия с 17 млн тонн, а на долю ближневосточных стран и России приходятся 14 млн тонн и ок. 6 млн тонн соответственно.

Несмотря на большую долю американского газа в Пекине намерены избавиться от зависимости от американского сжиженного газа, главным образом, благодаря расширению сотрудничества с Катаром. Об этом Председатель КНР Си Цзиньпин говорил во время декабрьской встречи с эмиром Катара Тамимом Аль Тани в Эр-Рияде.

Китайцы уделяют большое внимание диверсификации поставщиков энергоносителей для укрепления энергетической безопасности. Кроме сжиженного газа, Пекин закупает много и трубного газа. Больше половины его добывают китайские газовики, а остальное покупают у России и Туркменистана.

«Надежнее всего, когда доля одной страны в поставках не превышает 30-40%»,- приводит ZeroHedge слова топ-менеджера одной крупной энергетической компании из КНР.

В то время, как импорт сжиженного газа Китаем растет, японский импорт снижается. В 2021-22 гг. японские компании подписали долгосрочные контракты на поставки всего лишь 10 млн тонн СПГ ежегодно. Компании опасаются неопределенных перспектив и колебаний спроса и стараются не заключать очень крупные соглашений. Так, например, энергетическая компания JERA решила в конце 2021 года не продлевать 25-летний контракт с Катаром на поставку 5 млн тонн СПГ в год. Место японцев быстро занял Sinopec.