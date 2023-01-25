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Крепче брони: акции металлургов пошли в рост

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
25 января 2023, 20:30

Несмотря на негативный внешний фон, рынок акций сумел отыграть утреннюю просадку благодаря подъему акций металлургов. Рубль понемногу дешевеет.

Коллаж: Тамара Ларина