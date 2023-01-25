Крепче брони: акции металлургов пошли в рост

Поступающие сегодня в течение дня из-за рубежа новости носили в целом умеренно-позитивный оттенок. Из сообщений западных СМИ стало понятно, что страны НАТО планируют поставить Украине совсем небольшое количество танков, и не в ближайшее время. Между тем, вчера именно на слухах о «танковой угрозе» российский рынок акций начал снижение. Сегодня трейдеры стали потихоньку откупать подешевевшие активы.

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