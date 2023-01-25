Лифты Otis в России будут выпускать под брендом «Метеор»

Многопрофильный холдинг S8 Capital, купивший активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, с 27 января начнет выпускать продукцию под маркой «Метеор». Как сообщил на презентации бренда управляющий директор S8 Capital Торнстен Шуберт, компания намерена занять три четверти рынка коммерческого вертикального транспорта в России, уже заключено эксклюзивное соглашение с китайской Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов.

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«Юрлицо, занимающееся производством лифтов, было фактически переименовано 23 декабря 2022 года. Подразделения московского региона АО "МОС ОТИС" и ЗАО "Щербинка ОТИС Лифт" находятся в процессе переименования», — цитирует РИА Недвижимость гендиректора «Метеор Лифта» Игоря Майорова.

По словам управляющего директора холдинга S8 Capital, компания «Метеор Лифт» намерена занять 75% рынка коммерческого вертикального транспорта в России. Она будет выпускать продукцию от стандартных лифтов эконом-класса до премиум-сегмента скоростных и высокоскоростных лифтов, а также эскалаторов и траволаторов.

«В настоящий момент достигнуты договоренности о сотрудничестве и заключено эксклюзивное соглашение с китайской компанией Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов (включая скоростные и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов, а также отдельных компонентов. Договором также предусмотрен инжиниринг – использование компонентов, в том числе критичных при производстве и техническом обслуживании лифтов на заводе в Санкт-Петербурге, и сертификация готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопасности», — цитирует «Интерфакс-Недвижимость» Шуберта.

По его словам, компания планирует заниматься дальнейшей локализацией продукции, а также работать над новыми технологиями и цифровизацией производства и сервиса.