Точки Zara откроются в России под новым брендом в первых числах февраля

Магазины остановившей работу в РФ сети Zara откроются в России под новым названием уже через 10 дней.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на источник.

Ранее появилась информация о том, что купившая российскую часть бизнеса группы Inditex компания Daher Group собирается открыть первый магазин в московском торговом центре «Авиапарк». По некоторым сведениям, сеть магазинов Zara появится в России под названием Maag.

Позже стало известно, что управляющая брендом Zara структура зарегистрировала домены будущих онлайн-магазинов.

Испанская группа Inditex, которой принадлежат также бренды Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России в начале марта наряду с другими fashion-ретейлерами. Всего в РФ работало более 500 точек группы, на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании. Позже компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Daher планирует вести деятельность в РФ под собственными брендами. Эксперты высказывали мнение, что передача российских активов Inditex займет от шести месяцев до года,