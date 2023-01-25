Махмуд-Али Калиматов заявил о своевременности создания в Ингушетии регионального Фонда развития промышленности

Глава Минпромсвязи Ингушетии Бадма Дорджиев уведомил главу республики Махмуда-Али Калиматова о старте работы регионального фонда развития промышленности. По словам министра, данный фонд учредило возглавляемое им ведомство, и организация займется выдачей займов региональным промышленникам. Займы будут предоставляться на льготных условиях – чтобы предприятия могли получить поддержку промышленной деятельности, а их проекты – импульс для развития.

Дорджиев сообщил, что еще в 2021 году от Ингушетии была подана заявка на участие в программе единой региональной субсидии. Данный механизм представляет собой финансовое стимулирование промышленности субъекта, основывающееся на принципах софинансирования из федерального бюджета. Министр подчеркнул, что у Ингушетии имеется большой промышленный потенциал, который нуждается в реализации. Поддержка представителей сферы промышленности может помочь им начать активно развиваться.

Запрос субъекта получил отклик от федеральных властей, и Ингушетии поступило 76 миллионов рублей на поддержку промышленности внутри региона. Из регионального бюджета на эти цели выделили еще 4 миллиона рублей. Эта сумма позволила сформировать Фонд развития промышленности. Благодаря его появлению предприятия, функционирующие внутри республики, могут обратиться туда, подав заявку на предоставление им грантов и займов. В случае одобрения они смогут потратить полученные деньги на реализацию своих проектов.

Дорджиев заметил, что Фонд развития промышленности открывает предприятиям Ингушетии возможность реализовывать свои инвестпроекты по программам совместных займов – от него можно получить 50% стоимости реализации проекта. Заявители смогут получить займы по льготным ставкам – 1-3% годовых. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать – 50 миллионов рублей. Максимальный срок – пять лет.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов указал, что приоритет для субъекта – развитие современных производств, и создание фонда было своевременным.

Сейчас, по мнению главы региона, прежде всего важно выполнять заявленные условия. Выдавая займы, как полагает Калиматов, фонду нужно ориентироваться в первую очередь на проекты, которые направлены на внедрение различных инноваций, создание новых продуктов, в том числе, высокотехнологичных, и импортозамещение.

Ингушетия нацелена на импортозамещение продукции и технологическое развитие. Регион следует курсом, заданным президентом РФ Владимиром Путиным, который не раз говорил о важности не только импортозамещения, но и создания новых товаров и сервисов, опережающих зарубежных конкурентов.