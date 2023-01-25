Microsoft внедрит в свои сервисы языковую основу чат-бота ChatGPT

Microsoft намерена внедрить в ряд сервисов, в том числе Word и Excel, искусственный интеллект.

Как пишет Bloomberg, речь идет о языковой основе чат-бота ChatGPT. Компания намерена интегрировать GPT — лежащую в основе ChatGPT языковую модель — в программное обеспечение Teams и Office, указывает агентство.

Отмечается, что ранее Microsoft сообщила о планах вложить миллиарды долларов в создателя чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI. Сумма может составить, предположительно, $10 млрд.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. ChatGPT был запущен в ноябре 2022 года, он способен написать код, создать текст, также он может переводить и использовать контекст диалога для ответов.